Savona, il Comune attiva un “call center del verde pubblico”

Savona. L’amministrazione comunale di Savona ha istituito un “call center del verde pubblico”.

Il numero è stato attivato “al fine di venire incontro ad eventuali segnalazioni che provengono dalla cittadinanza”.

Come spiegato dal sindaco Ilaria Caprioglio, il numero è stato attivato “nell’ambito del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale” e “collezionerà, prenderà in carico e darà seguito a quanto comunicato telefonicamente al numero 3342466359, in orario d’ufficio, con l’effettuazione di sopralluoghi e, ove necessario, l’esecuzione di interventi di manutenzione mirati a soddisfare le richieste pervenute”.