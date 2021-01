Savona, è mancato Flavio Lanero: lo storico commerciante di “Alibaba” in via Dei Mille

Savona. E’ mancato lo storico proprietario del negozio di alimentari etnici “Alibaba”, Flavio Lanero.

L’attività commerciale di famiglia, che ha preso avvio in via Pia, poi spostata in via Dei Mille, è sempre stata un punto di riferimento nell’export di Savona. A giungere nel locale anche persone dalla Lombardia e dal Piemonte per via della rarità dei prodotti: “Flavio ci teneva molto ai suoi clienti – ci racconta l’amica Karima -, spiegando nel dettaglio i prodotti che vendeva con un’attenzione particolare per l’origine degli alimenti, le diete sane e naturali”.

Con molta probabilità il negozio non chiuderà i battenti e sarà portato avanti dalla moglie, come vuole la tradizione.

“Ciao Flavio, ti ringraziamo molto per il tuo impegno e il tuo cuore generoso” ci tengono a dire le amiche e collaboratrici Maria, Samanta e Karima.

L’ultimo saluto a Flavio Lanero è stato dato in piena riservatezza.