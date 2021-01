Savona, bacheca del PD di Villapiana nel mirino dei vandali: “Gesto codardo”

Savona. Nella giornata di ieri, giovedì 21 gennaio, il vetro della bacheca del Partito Democratico di Via Milano, a Savona, è stato infranto da ignoti.

“Un gesto vile e codardo – spiega in una nota il circolo del PD savonese – che il circolo ha immediatamente denunciato alle autorità competenti. Quelle bacheche, sparse nella nostra città, rappresentano non solo un mezzo della nostra comunicazione, ma un pezzo di storia del movimento operaio savonese e in una giornata così simbolica come quella di oggi, a cent’anni dalla nascita del PCI, non possiamo che ricordarlo con profondo rispetto”.

“Non possiamo che ritrovarci nelle parole del cartello affisso dai militanti: ‘Avete distrutto un oggetto, ma non riuscirete mai a distruggere gli ideali che da sempre ci distinguono. Ora e sempre resistenza’”.

“Se qualcuno pensa di intimidirci con queste azioni sappia che la sua fatica è inutile. Se qualcuno pensa di poter vincere il dibattito democratico con la violenza e il vandalismo, sappia che non vincerà mai” concludono.