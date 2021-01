Savona, ambulanza sbanda e rimane in bilico

Savona. Tanta paura ma fortunatamente nessuna conseguenza per i militi della Croce Verde di Albisola intervenuti oggi all’ora di pranzo in via San Lorenzo Alta, all’altezza del civico 39. La loro ambulanza, infatti, è uscita di strada in retromarcia rimanendo in bilico.

Ancora da stabilire le cause dell’accaduto. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia municipale e i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza il mezzo e riportarlo sulla sede stradale.

Fotografia dal gruppo Facebook Savona E’