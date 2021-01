Savona 2021, Sardine appoggiano Russo: “Partire dai giovani è un ottimo inizio”

Savona. “Siamo da sempre attente agli aspetti sociali, green e soprattutto alla partecipazione della cittadinanza alle scelte politiche locali. Crediamo che lavorando sui territori che si possano cambiare le dinamiche sul territorio nazionale. Ecco perché abbiamo scelto di aderire al ‘patto per Savona’”.

Così le Sardine dichiarano il loro appoggio a Marco Russo, il candidato di centro sinistra. “Abbiamo partecipato ai tavoli di lavoro – spiegano – ai quali erano seduti non solo ‘politici’ ma chiunque avesse una proposta o un progetto da sottoporre all’attenzione di colui che potrebbe amministrare la nostra città”.

“Si è parlato di lavoro, sviluppo, riorganizzazione urbana, spazi verdi, turismo cultura e spettacolo – spiegano le sardine -. Spesso sentiamo dire che Savona è una città per adulti, dove non ci sono spazi né attrazioni per i ragazzi che spesso seguono l’onda nazionale della migrazione all’estero: il patto per Savona riparte dai giovani e questa è un’ottimo inizio”.

“Viviamo in un territorio ricco sotto tutti i punti di vista , riorganizzando le risorse e le politiche locali, si potrebbero creare nuovi posti di lavoro, prendendoci cura dei nostri spazi verdi, potremmo implementare l’outdoor e diventare ancora più attraenti per il turismo estero che ama le nostre coste, i nostri prodotti ed i nostri paesaggi”.

“Cosa manca – concludono le Sardine – per attuare tutto questo? La coesione e la partecipazione. Cara sinistra savonese, è giunto il momento di abbondare i personalismi partitici e pensare al futuro di Savona e dei nostri giovani. Le regionali hanno dimostrato per l’ennesima volta che il frazionamento del popolo di sinistra, consegna le chiavi delle nostre città ad una destra disattenta alle esigenze del cittadino ma attentissima a restituire i favori elettorali ai soliti noti”