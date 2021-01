Savona 2021, Italia Viva: “Dialogo aperto, ma No a vecchie logiche partitiche”

Savona. “Italia Viva sta portando avanti da mesi un lavoro sulla e per la città di Savona, che parte dall’azione in Consiglio comunale con le consigliere Barbara Pasquali e Elda Olin. Il lavoro fatto alle elezioni regionali con le forze riformiste è la base per aprirsi alla città e, soprattutto, ai cittadini, i veri destinatari di ogni proposta di rinnovamento e di superamento delle logiche partitiche che tanto sono distanti dai reali bisogni delle persone”.

Così il coordinamento provinciale-cittadino di Italia Viva Savona e il Gruppo Consiliare savonese intervengono in vista delle elezioni amministrative e sulle trattative in atto per comporre la coalizione contro il centro destra.

“Riteniamo che le vecchie dinamiche di rinchiudersi dentro steccati e recinti precostituiti, che ricalcano dinamiche politiche nazionali, siano perdenti. Savona ha bisogno di donne e uomini capaci che sappiano proporre alla città un progetto di rilancio e, soprattutto, che sappiano dire come intendono attuarlo”.

“Noi su questa partita, per la città e per i cittadini, ci siamo e ci saremo, disponibili a discutere del futuro di Savona con chiunque si riconosca in queste basi. Le vecchie logiche delle riunioni tra pochi in cui si decidono le sorti di molti le lasciamo ad altri” conclude Italia Viva Savona.

Dunque, anche a livello locale, il partito Renzi resta alla finestra rispetto alla coalizione di centrosinistra, che a Savona vede un percorso ormai tracciato tra “Patto per Savona” di Marco Russo, Pd, forze della sinistra e, probabilmente, anche il M5s.