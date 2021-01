Sassello, spartineve finisce fuori strada in località La Maddalena

Sassello. Intervento dei vigili del fuoco nella notte a Sassello, in località La Maddalena, per uno spartineve finito fuori strada sulla Sp334.

Per poter riportare il mezzo sulla sede stradale è stato necessario utilizzare l’autogru.

La strada è stata chiusa per qualche ora per permettere le operazioni di recupero. Fortunatamente non si registrano feriti né particolari disagi.