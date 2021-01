Sanremo, Annalisa presenta la sua “Dieci”: il brano per festeggiare il decennio dal suo debutto

Sanremo. “Una dichiarazione d’amore nei confronti della musica”. Così la cantante carcarese Annalisa Scarrone presenta “Dieci”, il brano con cui parteciperà al 71° Festival di Sanremo.

Per lei la quinta apparizione alla competizione musicale più importate d’Italia dopo il 2013, 2015, 2016 e l’ottimo terzo posto nel 2018 con “Il Mondo prima di te”. Una carriera iniziata nel 2010 grazie alla partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi e proprio per festeggiare il decennio dal suo debutto, Annalisa ha scelto Dieci, una canzone che racconta: “la storia dell’amore per la musica che non vuole finire, quindi si aggrappa alle ultime volte che poi alla fine non sono mai le ultime”.

Ma non solo, anche tutte le emozioni che l’artista valbomidese sta vivendo in questo periodo difficile a causa della pandemia: “C’è dentro ovviamente tutto quello che io provo in questo momento – spiega a RaiPlay -, la grinta, la voglia di non arrendersi, di ripartire e anche la voglia di condividere appunto la mia musica con le persone, cosa che faccio da dieci anni. E così colgo l’occasione, questa splendida occasione del Festival di Sanremo, per condividere questa mia festa personale per farla diventare anche di tutte le persone che avranno voglia di ascoltarmi”.

“La mia canzone è una canzone emozionante, è una canzone emotiva dove c’è davvero un grosso coinvolgimento mio personale. Le sonorità sono quelle di una ballad moderna e c’è l’elettronica mitigata dal calore degli strumenti veri suonati. È un bell’equilibrio tra questi mondi che sono al servizio del testo, del racconto delle parole, che per me è sempre la cosa più importante” conclude Annalisa. Per ascoltare il brano, non ci resta che attendere il 2 marzo.