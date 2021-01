Sanremese: per sostituire in panchina Bifini c’è pronto Sesia

Le ultime due brucianti sconfitte in campionato (e soprattutto quella subita in rimonta mercoledì 6 a Sestri Levante per 2 a 1) sono costate care al coach dei matuziani.

La società ha infatti comunicato di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra il signor Alessio Bifini. Questo il testo ufficiale del comunicato: “Nel ringraziare mister Bifini per la professionalità e l’impegno profuso in questi mesi, la società biancoazzurra gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. In queste ore la società si sta guardando intorno per scegliere il nuovo allenatore e sta valutando diversi profili”.

La squadra, intanto, ha ripreso gli allenamenti al Comunale per preparare il prossimo impegno di domenica contro la Folgore Caratese e a dirigere la seduta è stato il tecnico in seconda Roberto Correale. In casa bianco azzurra fremente è la ricerca del nuovo candidato. Secondo alcune indiscrezioni ritenute affidabili sarà Marco Sesia, un volto già noto in Liguria e in categoria per aver guidato squadre come: Rivoli, Voghera, Canavese, Pro Verceli, Chieri. E ancora Bogliasco, Barletta, AlbinoLeffe. Fino ad arrivare all’Under 19 del Torino.

Marco Sesia, 50 anni oggi è molto legato ai momenti chiave della sua storia granata. Pescato dal Nizza Millefonti, giocò una stagione in granata, appesi gli scarpini iniziò ad allenare e Bava lo portò al Torino dopo una lunga gavetta tra dilettanti e Serie C.