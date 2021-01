Sale in auto e parte, ma poi si accorge che non era la sua: equivoco “automobilistico” a Toirano, intervengono i carabinieri

Toirano. Ha creato un po’ di confusione e perfino l’intervento dei carabinieri, ma si è concluso con una risata il curioso siparietto avvenuto questa mattina a Toirano e che ha avuto come protagonisti i proprietari di due auto assolutamente identiche tra loro, nel modello e nel colore.

Questa mattina un toiranese si è recato presso la panetteria che si trova al bivio per Balestrino e Bardineto con l’intenzione di fare acquisti. Quindi ha parcheggiato la macchina davanti al negozio lasciando le chiavi nel quadro, è entrato e si è messo in fila insieme agli altri clienti.

Una volta conclusi i suoi acquisti è uscito dal negozio, è risalito in auto e si è allontanato. Dopo pochi minuti, però, si è reso conto di trovarsi alla guida di un’auto non sua, seppure identica in tutto e per tutto.

Nel frattempo il secondo automobilista, residente a pochi passi di distanza dalla panetteria, è sceso a sua volta in strada con l’intenzione di mettersi al volante della propria auto (nella quale anche lui aveva lasciato inserite le chiavi). Non trovandola, però, ha temuto un furto e perciò ha subito avvisato i carabinieri.

Pochi minuti di rabbia e confusione dopo, ecco il lieto fine: il primo automobilista ha fatto ritorno sul luogo dello scambio al volante dell’auto “presa per sbaglio” e l’ha restituita al legittimo proprietario.

Un rapido confronto tra i due (e con i carabinieri) e l’equivoco è stato subito chiarito: le auto sono ritornate in possesso dei legittimi proprietari. Che d’ora in poi staranno più attenti prima di fare una commissione e lasciare l’auto con le chiavi inserite e pronta a ripartire.