Sabato 16 gennaio ultimo appuntamento con l’Open day in presenza al Falcone di Loano

Dopo il successo dei mesi precedenti durante i quali è stata inaugurata una nuova formula per accogliere gli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di secondo grado e le loro famiglie, sabato 16 gennaio dalle ore 9 alle ore 13 si svolgerà una nuova giornata di presentazione della scuola

e degli indirizzi di studio a partire dall’ultimo nato, il corso SISTEMA MODA e da un’altra recente introduzione al Falcone, il LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE, un indirizzo liceale che non contempla lo studio del Latino e risulta particolarmente orientato alle discipline scientifiche con un’attenzione specifica per la didattica laboratoriale.

Nel piano di studi sono previste 27 ore settimanali nel biennio e 30 nel triennio il che consente un’ articolazione oraria dal lunedì al venerdì senza rientri pomeridiani obbligatori.

TURISMO, AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING, RELAZIONI INTERNAZIONALI e SISTEMI INFORMATIVI sono i quattro indirizzi del settore Economico che rappresentano da anni la tradizione dell’Istituto Falcone , presso il quale si sono formate generazioni di ragionieri e nei quali la scuola ha sviluppato una consolidata esperienza. In questi anni, però, il nostro istituto ha saputo rinnovarsi e calibrare nuovi indirizzi di studio orientati a specifiche professionalità. Ne sono materie portanti economia aziendale, lingue straniere, inglese, francese, tedesco, spagnolo, diritto, l’economia politica e informatica.

Il Settore tecnologico offre l’indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (più conosciuto come Geometri) e il più recente corso di GRAFICA e COMUNICAZIONE. Una professione ben conosciuta quella del geometra che oggi si presta ad essere declinata anche sul versante della tutela e della sostenibilità ambientale con uno sguardo attento anche all’ innovazione tecnologica.

In questo anno scolastico 2020-2021, inoltre, la nostra scuola sarà orgogliosa di presentare per la prima volta all’Esame di Stato la classe quinta dell’indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE. Si concluderà infatti il ciclo di studi per tutti quei ragazzi che hanno apprezzato l’attualità e la creatività di questo corso di studi che guarda alle professioni del web designer, del grafico pubblicitario già molto presenti sul mercato del lavoro e in continua espansione.

Punto di forza di tutti gli indirizzi presenti nell’offerta formativa dell’Istituto Falcone è certamente il forte legame con il mondo del lavoro e le collaborazioni a diverso titolo con realtà affermate del territorio quali l’Acqua Minerale di Calizzano, il Festival teatrale di Borgio Verezzi, il Mudif di Finale Ligure e le esperienze ormai consolidate dell’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.

L’istituto nel corso del tempo ha infatti attivato proficue collaborazioni con i Musei liguri, il FAI, la Confcommercio di Savona, Grandi Navi Veloci, il CAI, studi professionali e aziende, in particolare turistiche, del territorio, enti locali, associazioni culturali, testate giornalistiche e ancora le esperienze di simulazione di impresa, i famosi “Young business talents” e gli stage di alternanza all’estero.

Le giornate di Open day prevedono la presentazione approfondita dei diversi percorsi di studio, dei progetti e delle attività oltre alla visita dei laboratori di informatica, fisica, chimica, lingue, disegno, grafica e moda, impianti, costruzioni, topografia e della palestra. L’Istituto conferma il suo investimento nel rinforzo delle discipline di base (matematica e lingua straniera) con la possibilità di inserire nelle classi il docente di potenziamento, mette in campo nuovi progetti realizzati con Fondi europei per potenziare le competenze matematiche, linguistiche e digitali degli alunni, per rafforzare l’inclusione scolastica e migliorare la conoscenza del territorio e la pratica sportiva che si avvale dell’offerta aggiuntiva del Centro Sportivo scolastico. Prosegue lo studio e l’approfondimento dell’Informatica con i corsi per la certificazione Ecdl ( Patente europea del computer) , del disegno tecnico assistito con il Cad e l’aggiornamento alle sue versioni più recenti, della progettazione grafica. Degne di rilievo le attività del progetto Legalità e cittadinanza attiva, dal Giornalino al Laboratorio teatrale che hanno conseguito svariati riconoscimenti della Fondazione Falcone. Sempre presente e molto apprezzato il progetto di Educazione alla salute e al benessere fisico e psicologico degli alunni.

Nel triennio si segnalano le attività di eccellenza di Economia Aziendale e le certificazioni di Lingue straniere (la scuola è accreditata come Preparation Center della Cambridge) veicolate anche dalla metodologia CLIL (studio di economia aziendale, diritto, geografia turistica in lingua Inglese) e sostenute dalle esperienze di scambio con scuole di Paesi dell’Unione Europea e dagli stage linguistici all’estero con i soggiorni studio a Salamanca e Dublino.

Nei mesi di novembre e dicembre abbiamo avuto modo di constatare che la formula della visita guidata su appuntamento è stata una strategia vincente per non rinunciare ad incontrare ragazzi e famiglie nonostante la particolare situazione sanitaria che il nostro Paese sta vivendo. Anche nell’appuntamento di gennaio, quindi, sarà possibile svolgere la consueta attività di conoscenza della proposta didattico-educativa del Falcone contingentando gli ingressi alla scuola e rispettando in tal modo la normativa nazionale antiCovid.

È ancora possibile prenotare la propria visita al nostro Istituto per il 16 gennaio Open day inviando una mail all’indirizzo orientamento@isfalcone.edu.it oppure telefonando al numero 320 4363135. Inoltre in tale occasione sarà possibile formalizzare l’’iscrizione alla classe prima presso la nostra segreteria.