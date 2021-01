Roberto Moreno commissario di “In Liguria”, gli auguri di Angelo Vaccarezza: “Sarà all’altezza dell’incarico”

Regione. Il capogruppo di Cambiamo in consiglio regionale, Angelo Vaccarezza, rivolge i suoi “migliori auguri” a Roberto Moreno, fresco di nomina a commissario dell’agenzia “In Liguria”.

“Roberto Moreno, amministratore del Comune di Borghetto Santo Spirito, su proposta del presidente Giovanni Toti, è stato nominato dalla giunta regionale, nuovo commissario dell’agenzia regionale per la promozione turistica ‘In Liguria’ – ricorda Vaccarezza – Incarico di prestigio che in un momento storico difficile come quello attuale, definisce ancor più la responsabilità del lavoro da svolgere”.

“Alla sua indiscussa capacità viene affidata la sfida del rilancio del turismo, legata in special modo alla promozione territoriale interna, visto l’impossibilità della promozione turistica estera, creando una rete di promozione e rappresentazione di primaria importanza tra tutti gli operatori turistici e le offerte del nostro territorio. A lui vanno i miei migliori auguri di ‘buon lavoro’, certo che sarà all’altezza dell’incarico a lui assegnato”.