Accusato di traffico e detenzione di droga, rintracciato ad Albenga dai carabinieri di Bobbio

Albenga. E’ stato rintracciato ieri ad Albenga dai carabinieri dell’aliquota operativa della compagnia di Bobbio il 30enne marocchino, pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, sul quale pendeva un’ordinanza di misura cautelare con applicazione del divieto di dimora nella provincia di Piacenza emessa dal Gip del tribunale di Piacenza poiché ritenuto responsabile in concorso di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.

Il nord-africano mancava all’appello da quando l’8 gennaio scorso sempre i militari di Bobbio avevano dato esecuzione alle ordinanze della cosiddetta operazione “Dirham”. Come riporta il quotidiano Piacenza Sera, quel giorno erano state eseguite 17 misure cautelari nei confronti di quattro cittadini italiani e tredici cittadini stranieri, segnatamente 8 custodie cautelari in carcere, 5 arresti domiciliari, 2 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e 2 divieti di dimora nella provincia di Piacenza.

Gli accertamenti che erano stati eseguiti ed iniziati nel 2019, aveva permesso individuare alcuni gruppi di spacciatori marocchini e italiani, che si rifornivano di considerevoli quantità di stupefacente dall’hinterland milanese, pavese e bergamasco, per poi cederlo, sempre in diversi contesti territoriali, soprattutto nella provincia di Pavia e Piacenza a soggetti che a loro volta lo distribuivano a molteplici assuntori.

Il 30enne, una volta localizzato in quella piazza del Popolo, è stato fermato e portato in caserma ad Albenga per le formalità di rito. Al giovane poi i carabinieri di Bobbio hanno consegnato il foglio d’invito a presentarsi alla Questura di Savona per regolarizzare la sua posizione a seguito di comunicazione di rintraccio.