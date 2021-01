Liguria. “Come abbiamo fatto con i fondi del Ministero dell’Ambiente – conclude Giampedrone – siamo pronti a fare lo stesso anche con il Recovery Fund, in relazione al quale abbiamo presentato al governo un elenco di 66 progetti del valore di 235 milioni di euro. Si tratta di interventi strutturali distribuiti su tutto il territorio ligure immediatamente cantierabili su cui abbiamo già lavorato. Sono lavori pronti a partire e completano il pacchetto di tutti gli interventi liguri pianificati nell’ambito della mitigazione del rischio, tra quelli già realizzati, in corso di realizzazione e che possono essere realizzati”.

Lo dice l’assessore regionale alla Protezione civile e alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone commentando la notizia dei 16 milioni in arrivo in Liguria per la realizzazione di 2 progetti esecutivi contro il dissesto idrogeologico.

“Uno dei due progetti – spiega Giampedrone – riguarda la messa in sicurezza della piana di Albenga e di tutte le sue attività, attraverso la riduzione del rischio idraulico del Rio Fasceo e del suo affluente. Opere che una volta cantierate si andranno a inserire nelle azioni di mesa in sicurezza del territorio portate avanti da questa giunta”.

“Ancora una volta Regione Liguria – continua – si dimostra pronta ad accogliere le risorse che arrivano dal Governo e, pertanto, come in questo caso, quando i soldi arrivano siamo in grado di veicolarli su progetti immediatamente cantierabili. Lo facciamo da oltre 5 anni e continueremo a farlo secondo un percorso di messa in sicurezza strutturale della nostra regione”.

“Come abbiamo fatto con i fondi del Ministero dell’Ambiente – conclude Giampedrone – siamo pronti a fare lo stesso anche con il Recovery Fund, in relazione al quale abbiamo presentato al governo un elenco di 66 progetti del valore di 235 milioni di euro. Si tratta di interventi strutturali distribuiti su tutto il territorio della Liguria immediatamente cantierabili su cui abbiamo già lavorato, che sono pronti a partire e che completano il pacchetto di tutti gli interventi liguri pianificati nell’ambito della mitigazione del rischio, tra quelli già realizzati, in corso di realizzazione e che possono essere realizzati”.