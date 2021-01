Rari Nantes Savona, Maurizio Maricone: “Sono molto soddisfatto di tutti i ragazzi”

Savona. In una stagione caratterizzata dall’emergenza sanitaria e da conseguenti lunghi stop, non è facile tenere alta la concentrazione. La Carige Rari Nantes Savona ha saputo farlo, vincendo tutti e quattro gli incontri di campionato fino ad oggi disputati.

Alla Zanetti, questo pomeriggio, i biancorossi hanno prevalso per 15-8 sulla Rari Nantes Florentia.

Il presidente Maurizio Maricone commenta: “Con questa vittoria abbiamo ottenuto la matematica qualificazione alla seconda fase del campionato, quindi sono molto soddisfatto di tutti i ragazzi. Ora ci aspetta una doppia sfida con il Posillipo che ha sempre un significato particolare perché ci riporta ai fasti del passato e perché entrambe le società puntano molto sui giovani”.

Il presidente della Rari Nantes Savona ha poi voluto congratularsi con Andrea Fondelli e Lorenzo Bruni reduci dalla World League con la Nazionale Italiana dove hanno conquistato il terzo posto e la qualificazione alla final eight: “Mi congratulo con Fondelli e Bruni ai quali auguro di riuscire anche ad arrivare all’Olimpiade di Tokyo perché certamente lo meritano. Ma anche altri nostri atleti penso che meriterebbero la Nazionale, così come sono anche molto contento per i tanti nostri giovani convocati nelle varie nazionali giovanili“.