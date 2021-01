Albenga. Un gruppo di cittadini si è attivato nella giornata di oggi per raccogliere i rifiuti, la plastica e il materiale depositato sulla spiaggia.

Spiega Panfilo Greghini l’organizzatore dell’iniziativa: “Abbiamo sentito il dovere morale di attivarci per fare una pulizia ambientale e raccogliere vari generi di rifiuti sulle spiagge sia pubbliche che private, abbandonate a loro stesse – eravamo una quindicina -. Purtroppo alcune persone bruciano la legna insieme alla plastica ed é estremamente dannoso e tossico per la salute”.

“Nessuno interviene, per questo abbiamo pensato di togliere i materiali plastici in quanto le istituzioni non lo fanno”.

“Oggi siamo stati dalla foce del Centa fino alla piscina comunale, mentre la prossima volta puliremo sotto il Ponte Rosso e fino alle scuole Paccini, dove ci sono diversi rifiuti abbandonati” conclude Greghini.

I sacchi per raccogliere e differenziare i rifiuti sono stati forniti dalla Sat Spa e il gruppo ecologista provvederà a consegnarli al personale responsabile dell’azienda per lo smaltimento finale.