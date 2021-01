Punto nascite Santa Corona, tutto pronto per la manifestazione del 23 gennaio: una “catena umana” per abbracciare l’ospedale

Pietra Ligure. Proseguono i preparativi per la manifestazione di protesta promossa dal gruppo Facebook “Riapriamo il punto nascite del Santa Corona” per far riaprire il punto nascite dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e “a difesa della sanità pubblica per ricostruire una adeguata rete territoriale socio sanitaria”.

Sabato 23 gennaio alle 10 i partecipanti si ritroveranno all’ingresso dell’ospedale per formare “una catena umana distanziata per rappresentare un grande abbraccio alla sanità pubblica”.

Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e si terranno collegati con una cordicella di almeno un metro con le altre persone. L’iniziativa ha lo scopo di “ottenere una data ufficiale per la riapertura da parte dell’Asl2 e dalla Regione. Scopo ulteriore della manifestazione è quella di segnalare e confermare tutti i rischi connessi alla scelta della chiusura del punto nascita, ogni giorno che si va ad aggiungere a quelli già trascorsi è un giorno di rischi in più per le donne e i loro bambini”.

“Invitiamo tutti i sindaci delle province di Savona e Imperia ad essere presenti con la fascia tricolore per rappresentare i loro cittadini a difesa di questo pezzo fondamentale del Dea di secondo livello, servizio a disposizione di tutti i cittadini del ponente ligure”.

L’iniziativa è promossa da un gruppo di realtà sociali: Acli Savona, Casa dei Circoli di Ceriale, Cgil Savona, CittadinanzAttiva Imperia, Cittadini Attivi Loanesi, Comitato Roberto Sirio e Gruppo Giù le mani del punto nascite del Santa Corona: “La manifestazione è aperta ad altre associazioni e cittadini che volesse aderire, per risultare ufficialmente tra i promotori bisogna mandare una richiesta a nascereapiretra@gmail.com”.

Nel frattempo la campagna “Riapriamo il punto nascite del Santa Corona”, prosegue nel suo lavoro di “coordinamento e diffusione. E’ possibile seguire tutti gli aggiornamenti su: https://www.facebook.com/nascereapietra. Chi è disponibile a sostenere l’attività della campagna può richiedere l’iscrizione al gruppo. Prosegue inoltre la raccolta firme online per la petizione rivolta al Presidente della regione Liguria Giovanni Toti. Per informazioni è possibile scrivere a: nascereapietra@gmail.com”.