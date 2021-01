Pietra Ligure. Una catena umana (distanziata) intorno all’ospedale Santa Corona per rappresentare un grande abbraccio alla sanità pubblica. Così questa mattina avrebbero voluto manifestare molte associazioni (Acli Savona, Casa dei Circoli di Ceriale, CGIL Savona, Cittadinanza Attiva Imperia, Cittadini Attivi Loanesi, Comitato Roberto Sirio e gruppo Giù le mani del punto nascite del Santa Corona) con l’obiettivo comune di difendere la sanità pubblica e ricostruire la rete territoriale socio sanitaria. Ma a causa del peggioramento dei dati sui contagi e la conseguente trasformazione della Liguria in zona arancione, la manifestazione è stata rinviata a data da destinarsi e trasformata in un contest fotografico.

E così, oggi, l’evento si è svolto online: “Invitiamo tutti i sindaci, volontari di associazioni, cittadini che hanno dato disponibilità a sostenere la campagna a fare una fotografia con il cartello che contiene la richiesta dei cittadini” era l’appello del gruppo Giù le mani dal punto nascite.

E in tanti hanno aderito, tra esponenti di associazioni e realtà del territorio, militi delle pubbliche assistenze e tanta gente comune. Senza contare consiglieri comunali e diversi sindaci: tra loro quelli di Pietra Ligure, Finale Ligure, Spotorno, Albenga, Borgio Verezzi, Villanova d’Albenga, Loano, Testico, Magliolo, Cisano Sul Neva e altri ancora. Tutti uniti da una fotografia e una grafica o un volantino con le stesse frasi: “Riapriamo il punto nascite del Santa Corona di Pietra Ligure – In difesa della sanità pubblica”.

Le foto sono state anche raccolte pagina ufficiale della campagna.