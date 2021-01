Punto nascite Santa Corona, Jan Casella scrive a Toti: “Ci dica quando riaprirà”

Alassio/Pietra Ligure. “Se davvero si tratta di una chiusura temporanea, è ora che venga comunicata la data esatta di riapertura del punto nascite del Santa Corona”. E’ quanto afferma Jan Casella, consigliere comunale di Alassio Volta Pagina, in una lettera aperta inviata al presidente della Regione nonché assessore alla sanità Giovanni Toti.

“La settimana scorsa si è tenuta una riuscitissima e molto partecipata manifestazione sui social network per chiedere a gran voce la riapertura del punto nascite dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure – ricorda Casella – Grazie agli organizzatori del gruppo ‘Giù le mani dal punto nascite di Santa Corona’, da settimane la mobilitazione ha raccolto tantissime adesioni (6000 iscritti al gruppo su Facebook), lavoratori, cittadini, sindacati, sindaci e amministratori di ogni colore politico hanno messo la faccia su questa battaglia, che è di vitale importanza per tutto il ponente ligure”.

“E’ stato ripetuto in più di un’occasione che si tratta di una scelta temporanea. Purtroppo non ci fidiamo completamente, perché non abbiamo ricevuto risposte soddisfacenti alle soluzioni proposte sia dall’ordine nazionale delle ostetriche sia da amministratori di diversi schieramenti, tra cui il sottoscritto. Per fugare ogni dubbio e per tranquillizzare un intero territorio, crediamo che sia giunto il momento che, se davvero si tratta di una chiusura temporanea, ci comunichiate la data esatta di riapertura di questo indispensabile servizio”.