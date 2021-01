Punti nascita Santa Corona, Asl2: “Ribadiamo la temporaneità delle modifiche effettuate in tempi di Covid”

Pietra Ligure. La direzione dell’Asl2 savonese ribadisce che la sospensione dell’attività del punto nascita dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure è momentanea e che la riorganizzazione della S.C. Ginecologia e Ostetricia sede di Ponente – in linea con quanto già comunicato in precedenza – deriva dalla “necessità di unire i due reparti al fine di consentire il recupero di personale sanitario, altrimenti non reperibile, per l’attivazione urgente di posti letto CoViD negli ospedali di ASL2”.

Nell’unico punto nascita nell’ambito dell’ASL2, all’ospedale San Paolo di Savona, sono state “approntate aree e percorsi rigorosamente differenziati anche per la presa in carico in sicurezza delle pazienti che risultassero positive al CoViD – affermano dalla direzione Asl2 – Analogamente sono operative apposite procedure, che garantiscono la sicurezza delle mamme e dei loro bambini anche se dovessero afferire al pronto soccorso di Pietra Ligure, ma in questo particolare momento di emergenza pandemica, resta comunque l’indicazione di rivolgersi al 112 e non auto-presentarsi al pronto soccorso”.

“Questa soluzione, che ricordo ha carattere di temporaneità – sottolinea il direttore Generale Marco Damonte Prioli – consente di garantire le condizioni di massima sicurezza per le future mamme, i papà ed i loro bambini in questo particolare momento di emergenza sanitaria. Ringrazio tutti gli operatori di Asl2 che stanno dimostrando impegno e grande professionalità al fine di garantire i servizi ai nostri cittadini”.