Protesta #ioapro, l’appello di Italia Unita: “Non aderite, attuate la ribellione fiscale”

questa comunicazione è rivolta a tutti i ristoratori e partite IVA , bar, pizzerie, ristoranti eccetera , non aderire a questa iniziativa della lega m che appoggia la vostra disperazione, che fra l’altro è anche la nostra, per la riapertura del 15 di gennaio di tutte le vostre attività, andando contro quelli che sono i decreti legge per quanto riguarda l’emergenza covid-19.

questo nostro consiglio spassionato e amorevole non viene rivolto a voi, per interesse o per difendere lo stato Italiano, assolutissimamente no, anzi noi condividiamo la vostre pretese e le vostre rimostranze di sopravvivenza , noi proseguiamo a battagliare nei confronti di questi soggetti che appartengono ad un governo disfattista e incapace, noi cerchiamo con il nostri consigli, di tutelarvi, ricordando che questi signori sono molto furbi e con mente contorta, fanno aprire le attività poi ve le chiudono bloccandovi le licenze, per violazione delle norme sulla sanità pubblica.

Rimarrete senza guadagno,a anche senza attivita’. Rimarrete in difficoltà per quanto riguarda il mancato guadagno , ma sarete ancor maggiormente in difficoltà, perché le vostre attività verranno chiuse e sequestrate perché loro lo possono fare , quindi vi chiediamo, tenete duro, anche noi siamo degli imprenditori con le stesse vostre difficoltà, stessi problemi familiari, legati al mancato guadagno, stesse necessità identiche alle vostre. Non violate questi decreti-legge, perché altrimenti diventeranno un’arma a doppio taglio, il taglio farà veramente molto male.

mi raccomando ascoltate queste nostre parole, non mettetevi e non mettete a repentaglio le vostre vite e quelle delle vostre famiglie solamente per un discorso di ribellione detratto dall’istinto, tutti noi abbiamo voglia di ribellione e di ribellarci contro questo governo veramente di incapaci e di fannulloni. che violano la costituzione costantemente , giornalmente , voi cercate di rimanere nel giusto e nel rispetto delle leggi, ascoltateci , non fate errori che sarebbero irreparabili .

Noi di Italia Unita stopeuropa, chiediamo a tutte le partite IVA d’Italia, di attuare la ribellione fiscale , non pagate un centesimo di IVA, tasse e tutto ciò che riguarda versamenti di imposte d’azienda , a favore dello stato taliano.

Segreteria Italia Unita #stopeuropa