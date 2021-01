Progetto Giovani: secondo modulo di formazione per gli staff sugli aspetti psicologici del calcio nell’era Covid

Prosegue l’attività di formazione prevista dalla Figc: dopo il primo appuntamento incentrato sull’organizzazione del lavoro fisico nei mini raduni, questo pomeriggio gli staff delle Rappresentative LND hanno seguito un workshop online dedicato esclusivamente agli aspetti psicologici degli atleti nel contesto attuale segnato dall’emergenza sanitaria.

Il modulo a cura di Aldo Grauso, psicologo delle selezioni nazionali giovanili LND e componente della Commissione Medico Scientifica Lega Serie B, è servito a fornire una chiave di lettura per alleggerire il clima di stress e ansia dei ragazzi derivante dallo stop forzato dei campionati.

Partendo dal vademecum in dieci punti rimodulato da Grauso per calcio dilettantistico, si è discusso dell’elaborazione dei fattori psicologi per poi dare spazio all’illustrazione di veri e propri esercizi di training autogeno e ad elementi nozionistici di base quali l’empatia nella sua complessità. Seconda e terza parte dell’incontro incentrate invece sui tratti dello spettro autistico, con particolare attenzione al tema della socialità, e sulle neuroscienze. Infine, chiusura dedicata ad esercitazioni pratiche per allenare gli aspetti ideomotori.

Cogliamo l’occasione per ricordare che sabato 6 febbraio 2021, alle ore 9.30 in prima convocazione e alle ore 10 in seconda convocazione, si svolgerà presso l’Hilton Rome Airport di Fiumicino (Roma) l’Assemblea Ordinaria Elettiva della LND, indetta con Comunicato Ufficiale n. 174 del 15 gennaio 2021.