Potenziamento Tirreno Power, il gruppo consiliare Memoria e Futuro mette le mani avanti: “Noi contrari”

Vado Ligure. I consiglieri comunali del gruppo consiliare “Memoria e Futuro” di Vado Ligure sono stati invitati domani, mercoledì 27 gennaio, a visitare il sito di Tirreno Power su proposta avanzata da uno dei consiglieri nel mese di dicembre.

“Relativamente alla presenza del nostro gruppo all’evento (stante il nostro interesse per il territorio e per tutte le realtà produttive locali, soprattutto in una delicata fase di trasformazione come quella attuale – spiegano in una nota gli esponenti comunali di Memoria e Futuro – a scanso di equivoci e future possibili strumentalizzazioni, ribadiamo la contrarietà alla realizzazione di una nuova unità a ciclo combinato proposta da Tirreno Power”.

Un “no”, quello di “Memoria e Futuro” derivante dalle “osservazioni depositate presso il Ministero dell’Ambiente in data 20 gennaio e sinteticamente anticipate nella proposta di ordine del giorno depositato il 23 novembre, alla cui calendarizzazione al momento non è stato ancora provveduto” concludono.