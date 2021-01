Polizie locali di Albenga, Finale e Loano: nasce l’ufficio di “educazione alla legalità”

Albenga. Consenso unanime per la modifica alla convenzione per la gestione associata della polizia municipale tra i Comuni di Albenga, Finale ligure e Loano.

Ad esporre il tema l’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci: “L’associazione tra polizie locali nasce nel 2009 coinvolgendo le amministrazioni di Albenga, Loano e Finale Ligure che hanno stilato una convenzione per ottimizzare le loro attività. Le materie inserite nella convenzione erano: ufficio verbali; centrale operativa; infortunistica stradale; tutela del territorio; servizi amministrativi. Oggi le polizie locali associate hanno deciso di inserire nel programma altri due punti: ufficio unico sicurezza urbana; ufficio educazione alla legalità”.

“Se quanto stanno facendo gli agenti della nostra polizia locale in tema sicurezza è sotto gli occhi di tutti (i dati e la cronaca lo dimostrano), oggi voglio soffermarmi in particolare sul concetto di educazione alla legalità. Sempre più ragazzini, spesso minorenni e a volte piccolissimi, si avvicinano al mondo degli stupefacenti. Questo fenomeno evidenzia un gravissimo disagio sociale sul quale dobbiamo intervenire. Attraverso l’Ufficio di educazione alla legalità vogliamo fare un piccolo passo per combattere questo fenomeno portando avanti progetti con le scuole e non solo. Dobbiamo educare i ragazzi al concetto di legalità, al rispetto delle norme. Dobbiamo ‘farli innamorare’ di questi concetti”.

Aggiunge il consigliere Cangiano: “Credo che l’assessore Vannucci abbia toccato un tema molto importante, quello del rispetto della legalità. Questo sentimento, quando esiste, fa funzionare le cose. Le persone per bene non si comportano correttamente solo perché hanno paura delle sanzioni, ma perché credono fermamente che sia giusto farlo. Educare i ragazzi a ciò credo sia fondamentale”.

Consenso sul punto anche da parte della minoranza. L’effettivo rappresentante della minoranza, l’ex candidato sindaco per la coalizione di centrodestra, ha fatto i suoi complimenti all’assessore Vannucci per la gestione del piano sicurezza e i progetti sulla legalità. La delibera è passata all’unanimità.