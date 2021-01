Polizia Stradale Savona, il bilancio del 2020: -83% di incidenti mortali

Savona. Nel corso del 2020 l’attività operativa di polizia stradale – sia relativa al rilevamento degli incidenti stradali sia in esecuzione di servizi speciali – ha inevitabilmente risentito della emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19. Infatti, da un lato il fenomeno infortunistico ha fatto registrare un abbattimento dei valori quale conseguenza naturale dei divieti progressivamente imposti anche alla mobilità di persone e veicoli. Dall’altro, in concomitanza con la vigenza dei citati divieti sono stati temporaneamente sospesi tutti i servizi speciali, ripresi nello scorso mese di giugno 2020, mentre le pattuglie della Polizia Stradale sono state impiegate per garantire il massimo concorso alle attività disposte dalle Autorità provinciali di pubblica sicurezza per l’attuazione delle misure straordinarie di contenimento della diffusione del COVID-19.

Tali controlli stanno proseguendo, col coordinamento delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, soprattutto per verificare la legittimità degli spostamenti alla luce delle più recenti normative che hanno disciplinato le misure di contenimento della pandemia nel periodo delle festività natalizie.

Controlli sul rispetto delle misure di contenimento

Fin dalla istituzione delle prime “zone rosse” la Polizia Stradale ha profuso il massimo impegno nell’azione di controllo sul rispetto dei divieti di mobilità, attuando – nell’ambito di specifici dispositivi operativi definiti dalle Autorità provinciali di pubblica sicurezza e specie lungo la viabilità autostradale – 475 servizi per la verifica, nei confronti di tutta l’utenza, della sussistenza delle situazioni eccezionali che legittimavano gli spostamenti ai sensi della normativa di emergenza.

Attività infortunistica

Nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2020 si è registrata, come anticipato in premessa, una riduzione del fenomeno infortunistico rilevato dalla Polizia Stradale, rispetto allo stesso periodo del 2019. In particolare, a fronte di una diminuzione della incidentalità complessiva del 3%, gli incidenti mortali sono diminuiti dell’83% mentre sale lievemente il numero dei feriti +4%.

Attività di controllo

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 la Polizia Stradale di Savona ha effettuato 2780 pattuglie di vigilanza stradale e contestato 9567 infrazioni al C.d.S. Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 2071, ritirate 202 patenti di guida e 147 carte di circolazione. I punti patente decurtati sono 9863.

I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 1015, di cui 129 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 6.