Podismo in lutto, è morto Fulvio Mannori

Savona. Il mondo del podismo savonese è in lutto. All’età di 58 anni è morto Fulvio Mannori, grande appassionato di corse podistiche. Nella sua lunga carriera aveva partecipato a centinaia di eventi, sia in Liguria che in tutto il territorio nazionale, ottenendo numerose vittorie.

Fin da giovanissimo si era dedicato alla corsa, con la divisa del Savona Porto. In seguito aveva gareggiato per la Polisportiva Serenella. Da alcuni anni era tesserato per il Gruppo Città di Genova, ottenendo risultati di rilievo tra i Master.

Mannori, classe 1962, è morto dopo una breve malattia. Era dipendente in un’impresa di pulizie e prestava servizio alla stazione Mongrifone di Savona. Il funerale verrà celebrato nella mattinata di domani, domenica 17 gennaio, alle ore 10 nella chiesa di san Pietro di via Untoria.