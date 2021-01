Piscine, Rossetti: “Aiuti ai gestori, nessuna istituzione si tiri indietro”

Regione. “C’è molta confusione in quello che leggo sulla necessità di aiutare le società che gestiscono gli impianti nuotatori. Facciamo chiarezza e superiamo la sindrome infantile e un po’ spudorata degli assessori Benveduti e Ferro che si appellano sempre al Governo per nascondere ciò che non sono in grado di fare e che pensano di cavarsela con un aiutino medio di 3.000 euro per ogni impianto”. Lo chiede Pippo Rossetti, consigliere regionale del Pd.

“Propongo che la Regione convochi immediatamente un tavolo con i gestori degli impianti natatori e le Amministrazioni Comunali che sono le proprietarie degli impianti e che si troverebbero in gravissime difficoltà nel caso in cui le società restituissero gli stessi, come sta accadendo per la Crociera di Sampierdarena (a cui va la nostra solidarietà) che chiude per mancanza di risorse a di aiuti. Solo un’azione sinergica tra enti pubblici può individuare misure efficaci per sostenere questo sistema sportivo: partirei dalle tasse comunali, dal costo dell’acqua e da adeguati contributi regionali a fondo perduto. Anche lo Stato dovrebbe fare la sua parte, ad esempio agendo sui tassi di interesse che le società sostengono per mutui che sono a carico dei gestori su beni pubblici comunali”.

“Avremo modo d discuterne in aula perché ho presentato un ordine del giorno sul tema dei codici Ateco, con il proposito di ricercare soluzioni condivise tra i diversi livelli istituzionali e uscire dal giochino per cui la colpa di ciò che accade è sempre di qualcun altro”.