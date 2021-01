Pietre sulla strada a Capo Noli, intervento dei vigili del fuoco: viabilità regolare

Noli. Questo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Capo Noli, sulla via Aurelia, per rimuovere alcuni sassi presenti sul manto stradale.

L’intervento di messa in sicurezza si è reso necessario in quanto le pietre, che avevano invaso la careggiata, rappresentavano un pericolo per la viabilità. Fortunatamente i piccoli pezzi di roccia cadendo non hanno colpito nessuna persona e alcun mezzo.

Non è la prima volta che in quel tratto si verifica un fatto simile. L’episodio odierno non ha causato problemi al traffico, che è rimasto regolare. Al momento, inoltre, non sono previste chiusure del tratto interessato.

Domani, sabato 2 gennaio, i tecnici effettueranno un sopralluogo per verificare le condizioni della parete rocciosa a strapiombo sul mare.