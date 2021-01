Pietra Ligure. Disagi alla viabilità questa mattina a Pietra Ligure per la chiusura momentanea di via Crispi, lungo il torrente Maremola.

L’interdizione – segnalata con avvisi e cartelli – ha interessato la fascia oraria 9-14 ed è stata programmata per consentire il montaggio di una gru all’interno del cimitero comunale.

I veicoli provenienti da Giustenice e diretti sulla via Aurelia hanno quindi dovuto dirigersi nella parallela via Nazario Sauro, situata dall’altra parte del torrente pietrese rispetto a via Crispi.

Proprio lungo via Nazario Sauro – strada particolarmente stretta in alcuni tratti – si sono verificati i maggiori disagi per i mezzi provenienti da Giustenice e per quelli in arrivo da Pietra Ligure e diretti verso Tovo San Giacomo.

Alcuni automobilisti rimasti imbottigliati in via Nazario Sauro hanno espresso il loro disappunto anche sui social, lamentando l’assenza di movieri incaricati di dirigere il traffico.