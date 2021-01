Pietra Ligure, furgone si ribalta sull’A10: code in direzione Ventimiglia

Pietra Ligure. Intorno alle 9.15 di questa mattina si è ribaltato un furgone all’altezza del cavalcavia di Ranzi sulla A10, prima dell’uscita di Pietra Ligure in direzione Francia.

Ancora da accertare le cause dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo avrebbe urtato uno spartitraffico nei pressi del cantiere che si trova sul tratto di strada e si è ribaltata sulla carreggiata.

Il conducente è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Sul posto sono arrivati i militi di Pietra Soccorso e la Polizia Stradale per gli accertamenti.

Inizialmente il traffico era bloccato in direzione Ventimiglia, tra Finale Ligure e Pietra Ligure, ma i soccorsi sono riusciti a spostare il mezzo e a liberare la strada. Ancora presenti code e disagi nel tratto autostradale interessato dal sinistro autostradale.

Conseguenze anche per la circolazione sulla via Aurelia, con traffico in tilt da Finale Ligure a Pietra Ligure, in direzione ponente. Molti i messi pesanti che si sono riversati sulla viabilità ordinaria creando una situazione di vero caos viario.