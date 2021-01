Piero Durando eletto presidente dell’istituto zooprofilattico sperimentale

Liguria. Oggi, presso l’assessorato alla sanità della Regione Piemonte, alla presenza dell’assessore regionale Luigi Genesio Icardi, si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Il CdA sarà composto da quattro membri in rappresentanza del ministero della salute e delle Regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, quest’ultima rappresentata dal dottor Piero Durando, 40 anni, dirigente medico veterinario in servizio presso l’Asl To 5. Durando, vice presidente del precedente consiglio d’amministrazione, è stato votato all’unanimità dalle Regioni con il parere favorevole del ministero della salute.

“In questo difficile scenario sanitario ed economico che tutti stiamo vivendo – ha detto al termine dell’insediamento il neo presidente Durando – sono orgoglioso di guidare un consiglio di amministrazione composto da medici veterinari da sempre portatori di un bagaglio di esperienze nel campo della zooprofilassi, epidemiosorveglianza e delle misure di sanità pubblica, che sono state declinate con successo. L’Istituto Zooprofilattico, non solo ha continuato a supportare le attività della sanità pubblica veterinaria e delle sicurezza alimentare nelle filiere agro-alimentari, ma è stato in grado di ri-orientare la propria mission acquisendo e mettendo a disposizione della Regione Piemonte una capacità diagnostica per la ricerca del virus Covid”.

“L’Istituto Zooprofilattico – ha dichiarato l’assessore regionale alla sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi – gioca un ruolo strategico in Piemonte, dove il settore agroalimentare rappresenta una forza trainante dell’economia regionale. C’è bisogno che produttori e sistema pubblico di prevenzione e controllo lavorino entrambi al servizio del consumatore, garantendo la qualità del Made in Italy nel mondo.”

Per questa ragione, la Sanità regionale ha deciso di costituituire il tavolo di confronto “Il cibo è salute” che comprende tutti i soggetti della filiera, d’intesa con l’Assessorato regionale all’Agricoltura e con la partecipazione dello stesso Istituto Zooprofilattico.

“L’Istituto è un’eccellenza della nostra sanità – continua Icardi – Mi complimento con il direttore Angelo Ferrari e il consiglio di amministrazione uscente e esprimo i migliori auguri al nuovo presidente Piero Durando, come ai nuovi amministratori. Le occasioni per collaborare non mancheranno”.