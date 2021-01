Performer Italian Cup, al via la fase provinciale

Savona. Anche quest’anno la fase provinciale di Performer Italian Cup torna a Savona.

Metodo Pass, grazie all’albo dei performer, è riuscito a far riconoscere ed istituzionalizzare la figura del performer. Il “motore pulsante” di tutto il progetto è il campionato nazionale, che inquadra il performer in una figura atleticamente riconosciuta, proiettando tutte le arti sceniche sportive coreografiche in un’unica direzione.

Metodo Pass, Fipass (Federazione Internazionale Performer Arti Scenico-Sportive) e Csain (Centri Sportivi Aziendali e Industriali, uno degli enti di promozione sportiva riconosciuto dal Coni) promuovono, anche quest’anno, nonostante le difficoltà e le restrizioni che la difficile situazione che stiamo vivendo ha creato all’arte e allo sport, la quarta edizione di Performer Italian Cup: il primo ed unico campionato di arti scenico sportive coreografiche.

La fase provinciale per Savona terminerà domenica 7 febbraio, data entro la quale dovrà essere inviato il video, che verrà sottoposto al giudizio dei responsabili nazionali di settore: Grazia Di Michele, Fioretta Mari e Garrison Rochelle, che ne decreteranno l’eventuale idoneità e il livello. Chi verrà considerato idoneo potrà partecipare al campionato regionale che si terrà domenica 28 febbraio.

Possono partecipare il performer completo (esecuzione di una performance multidisciplinare, minimo due discipline), il performer specializzato (in una sola disciplina: canto, recitazione, danza, arti circensi e acrobatiche), piccole e grandi compagnie (dai tre artisti/atleti fino a un massimo di cinque per le piccole compagnie e dai sei artisti in su per le grandi), duo (due artisti).

La fase provinciale serve ad avere l’idoneità il livello d’ingresso (classe C/B/A) al campionato regionale. La fase regionale seleziona i primi dodici atleti/artisti di ogni classe, categoria e disciplina per andare a rappresentare la propria regione di appartenenza alla finale nazionale.

Nella finale nazionale, che si terrà nella prima settimana di aprile alle Ciminiere di Catania, a seconda della classe di appartenenza) si decreteranno le medaglie d’oro, argento, bronzo e i pass assoluti per ogni classe, categoria e disciplina. Tutti i finalisti avranno la possibilità di esibirsi davanti ad una giuria composta da produttori, registi, coreografici e discografici di fama nazionale e internazionale per ottenere borse di studio oppure veri e propri contratti di lavoro.

Infine, l’European Performer Cup, nel mese di luglio, vedrà i dodici finalisti delle otto discipline che concorreranno con i finalisti delle altre diciannove nazioni europee che hanno aderito al campionato e verranno decretati i campioni europei.

Performer Italian Cup è il programma televisivo che mette in competizione i solisti, i duo e le compagnie delle cinque regioni che hanno ottenuto i punteggi più alti durante la fase nazionale. Saranno otto puntate su rete nazionale con ospiti e giudici, anche internazionali, che decreteranno la regione vincitrice del campionato 2020/2021.

Per partecipare contattare il responsabile provinciale di Savona al numero 3405587071 oppure alla mail liguria@metodopass.com.