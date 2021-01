Savona. E’ di fatto già partita la campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative e “Patto per Savona”, che candida a sindaco Marco Russo, lancia la sua piattaforma per il rilancio dei singoli quartieri della città della Torretta. Lo fa, intanto, con una sorta di sondaggio tra i cittadini, per capire necessità e bisogni, per poi elaborare una proposta programmatica.

“La tua voce conta… Cinque minuti per la tua idea di quartiere” è lo slogan dell’iniziativa rivolta ai savonesi.

“Vogliamo capire come valorizzare i nostri quartieri per una Savona più giusta, dinamica e attrattiva” afferma “Patto per Savona”, partendo delle critiche mosse all’amministrazione uscente sullo stato di abbandono di alcune zone cittadine, specie quelle più periferiche.

Inoltre, la compagine di Marco Russo spingerà molto sui social, anche per arrivare ai cittadini in seguito alla situazione pandemica: “#ideepersavona sarà il format che Patto per Savona lancerà nei prossimi giorni. Saranno pubblicati video che raccoglieranno contributi di esperti, amministratori, operatori del sociale, della cultura e dello sport che verranno coinvolti sui temi che noi riteniamo centrali per la nostra città”.

“Anche molti tra i sostenitori del patto hanno voluto partecipare all’iniziativa mandandoci un proprio contributo. In una situazione normale lo avremmo fatto promuovendo occasioni di incontro e iniziative pubbliche”.

“La pandemia ci costringe a sostituire i luoghi fisici di incontro con quelli virtuali, ma non può soffocare la passione e il desiderio di partecipazione” conclude “Patto per Savona”, al lavoro sul programma ma anche per definire l’area della coalizione che si presenterà alle prossime elezioni comunali.