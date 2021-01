Parte la lotteria degli scontrini, ma per Confcommercio: “Serve una nuova fiscalità a sostegno delle piccole imprese”

Albenga. Da domani, lunedì 1 febbraio, parte la lotteria degli scontrini già rinviata due volte da luglio a febbraio.

“Confcommercio non entra nel merito su quanto pensato dal Governo per i consumatori ma non basta pensare al Cashback o alla lotteria degli scontrini senza considerare di intervenire per prima cosa sull’abbattimento delle commissioni per il primo e l’accollo dei costi da parte del Governo per quest’ultima” afferma Lorenza Giudice, presidente di Confcommercio Albenga.

“La politica del tracciamento del contante e conseguente evasione fiscale non può intendersi efficace se manca una nuova fiscalità”.

“Inoltre l’adeguamento dei misuratori fiscali risulta estremamente in ritardo rispetto alle agende dei tecnici addetti”.

In questo Paese tutto è in ritardo! Questo deficit programmatico rappresenta l’ennesimo problema per le piccole e medie imprese” conclude.