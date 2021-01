“Parcometri fuori servizio a Savona ma mi hanno multato lo stesso”: il racconto di una lettrice

Savona. Multa sul parabrezza, nonostante l’impossibilità di pagare il ticket del parcheggio blu. Uno spiacevole inconveniente che da anni si ripete in centro a Savona e in particolare in piazza Diaz, dove spesso i parcometri sono fuori servizio.

“Non è giusto” dichiara Giovanna Salemi, una lettrice di Ivg.it, raccontando l’episodio di cui è stata protagonista. “Il parcometro di piazza Diaz è molto spesso fuori servizio, ma non è un problema, c’è ne è un altro dall’altro capo della piazza, penso. Peccato che fosse in manutenzione e l’operatore aveva bisogno di tempo per svolgere il suo lavoro”.

Cosa fare? “Incontro un poliziotto locale, anzi due, e spiego l’accaduto. Chiamo l’Ata come suggerito, risponde un disco. Arriva l’ora del mio appuntamento, così lascio un grande biglietto sul parabrezza ed entro in banca”.

“In banca – prosegue Giovanna – hanno problemi con le linee dei computer, esco dopo circa un ora e mezza, e trovo sul parabrezza, bagnata, perché ha iniziato a piovere, la multa pari a 31,00 € se paghi subito”.

La donna non ci sta e si reca dai vigili per capire come comportarsi: “Mi dicono che la multa è della polizia locale, cioè’ Ata, e mi spiegano il percorso del ricorso. Alla fine la frase che mi apre un mondo: ‘Vede signora, prima di parlare al giudice di pace deve pagare 40€, la multa è di 31€ con le spese comprese’ e mi sorride”.

Risposta che non va giù a Giovanna: “Non è giusto, l‘Ata non mi ha permesso il pagamento del ticket e devo pagare comunque la multa. Ripeto non è giusto” conclude.