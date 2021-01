Savona. Il Comitato regionale Fipav, nella propria seduta del 22 dicembre 2020, in merito alla ripresa dell’attività agonistica relativa all’anno sportivo 2020/2021, considerando assolutamente importante e prioritaria tale ripresa, ferme restando tutte le restrizioni tuttora in atto a causa della pandemia, pur nel categorico rispetto delle vigenti procedure, visto il precedente “Regolamento ed indizione Campionati Regionali Serie C e D Maschili e Femminili 2020/2021” delibera i seguenti cambiamenti per i campionati regionali, le formule di svolgimento e le varianti apportate.

Serie C maschile

Campionato a 11 squadre – girone unico con gare di andata e ritorno

Inizio presunto: 6-7 febbraio 2021

Termine previsto: 19-20 giugno 2021

Turni infrasettimanali: sono previsti quattro turni infrasettimanali che si svolgeranno il 24/02/21, 17/03/21, 14/04/21 e 19/05/21. Si evidenzia che le gare saranno messe in calendario negli orari indicati dalle singole Società all’atto dell’iscrizione al campionato. In base a nuovi DPCM o a nuove disposizioni si provvederà alle eventuali variazioni.

Si fa presente che per i turni infrasettimanali è stata indicata orientativamente la giornata di mercoledì con possibile inizio alle ore 20. In realtà le giornate in cui disputare le gare infrasettimanali possono essere il martedì, il mercoledì e il giovedì, preferibilmente alle ore 20. Sarà cura della società ospitante indicare alla COGR la disponibilità del proprio impianto, che provvederà alla variazione.

Le squadre al via: Sant’Antonio, Spazio Sport, Colombo Volley Genova, C&M Riviera Volley Sanremo, Pallavolo Futura Avis, Abc Volley La Spezia, Abc Volley Colombiera, Volley Team Finale Ligure, Albisola Pallavolo, Sabazia Pallavolo, Villaggio Volley.

Serie D maschile

Campionato a 9 squadre – girone unico con gare di andata e ritorno

Inizio previsto: 13-14 febbraio 2021

Termine presunto: 5-6 giugno 2021

Turni infrasettimanali: sono previsti tre turni infrasettimanali che si svolgeranno il 17/03/21, 14/04/21 e 19/05/21. Si evidenzia che le gare saranno messe in calendario negli orari indicati dalle singole società all’atto dell’iscrizione al campionato. In base a nuovi DPCM o a nuove disposizioni si provvederà alle eventuali variazioni.

Si fa presente che per i turni infrasettimanale è stata indicata orientativamente la giornata di mercoledì con possibile inizio alle ore 20. In realtà le giornate in cui disputare le gare infrasettimanali possono essere il martedì, il mercoledì e il giovedì, preferibilmente alle ore 20. Sarà cura della società ospitante indicare alla COGR la disponibilità del proprio impianto, che provvederà alla variazione.

Le partecipanti: Acli Santa Sabina, Albisola Pallavolo, Volley Primavera, Volley Uscio, Alassio Laigueglia Pgs Volley, Poliaportiva Maremola, Villaggio Volley, Polisportiva Santa Maria, Vbc Savona.

Serie C femminile

Campionato a 15 squadre suddivise in due gironi; previste due fasi di svolgimento, di cui la prima con gare di

andata e ritorno.

Prima fase, sia per il girone A sia per il girone B

Inizio previsto: 6-7 febbraio 2021

Termine presunto prima fase: 24-25 aprile 2021

Turni infrasettimanali: sono previsti tre turni infrasettimanali che si svolgeranno il 24/02/21, 17/03/21 e 14/04/21. Si evidenzia che le gare saranno messe in calendario negli orari indicati dalle singole società all’atto dell’iscrizione al campionato. In base a nuovi DPCM o a nuove disposizioni si provvederà alle eventuali variazioni.

Si fa presente che per i turni infrasettimanale è stata indicata orientativamente la giornata di mercoledì con possibile inizio alle ore 20. In realtà le giornate in cui disputare le gare infrasettimanali possono essere il martedì, il mercoledì e il giovedì, preferibilmente alle ore 20. Sarà cura della società ospitante indicare alla COGR la disponibilità del proprio impianto, che provvederà alla variazione.

Le iscritte sono SportAndGo, Serteco Volley School, Normac Genova Plan, Cffs Cogoleto, Nuova Lega Pallavolo Sanremo, C&M Riviera Volley Sanremo, Ballerini Podenzana, Lunezia Volley, Celle Varazze Volley, Volley Team Finale, Albisola Pallavolo, Albenga Volley, Admo Volley, Tigullio Sport Team, Vbc Casarza Ligure.

Seconda fase

Inizierà presumibilmente nei giorni 8-9 maggio 2021.

Le modalità di svolgimento della seconda fase sono al momento ancora da definire.

Serie D femminile

Le 21 società iscritte al campionato sono state suddivise in tre gironi, come di seguito riportato, che disputeranno una prima fase con gare di andata e ritorno.

Prima fase, per tutti i gironi:

Inizio previsto: 13-14 febbraio 2021

Termine presunto prima fase: 15-16 maggio 2021

Turni infrasettimanali: Sono previsti due turni infrasettimanali che si svolgeranno il 17/03/21 e 14/04/21. Si evidenzia che le gare saranno messe in calendario negli orari indicati dalle singole società all’atto dell’iscrizione al campionato. In base a nuovi DPCM o a nuove disposizioni si provvederà alle eventuali variazioni.

Si fa presente che per i turni infrasettimanale è stata indicata orientativamente la giornata di mercoledì con possibile inizio alle ore 20. In realtà le giornate in cui disputare le gare infrasettimanali possono essere il martedì, il mercoledì e il giovedì, preferibilmente alle ore 20. Sarà cura della società ospitante indicare alla COGR la disponibilità del proprio impianto, che provvederà alla variazione.

Girone A: Cffs Cogoleto, Albisola Pallavolo, Quiliano Volley, Gabbiano Sport, Golfo di Diana Volley, Maurina Volley, Nuova San Camillo Volley.

Girone B: Pallavolo Arenzano, Normac Volley Genova Plan, Audace Gaiazza Valverde, Serteco Volley School, Virtus Sestri, Polisportiva Alta Val Bisagno, Albaro Volley.

Girone C: Centro Volley Spezia, Pallavolo Futura, Lunezia Volley, Volley Santo Stefano di Magra, Acli Santa Sabina, Cus Genova, Normac Albaro.

Seconda fase

Inizierà presumibilmente nei giorni 22-23 maggio 2021.

Le modalità di svolgimento della seconda fase sono al momento ancora da definire.