Pallavolo, Serie C al via sabato 20 febbraio

Savona. A seguito della riunione tenutasi ieri, lunedì 18 gennaio, il consiglio regionale della Fipav, sul tema campionati, ha deliberato quanto segue.

La partenza della Serie C maschile è prevista per il weekend di sabato 20 e domenica 21 febbraio con la formula in due fasi. Una prima fase con due raggruppamenti con criteri di vicinorietà e gare di andata e ritorno e una seconda fase con modalità di svolgimento analoghe ai campionati nazionali di Serie B che sarà comunicata prima dell’inizio del campionato.

La partenza della Serie C femminile sarà sempre il 20 e 21 febbraio e in due fasi. La prima con formula di tre gironi da cinque squadre, gare di andata e ritorno e criterio di vicinorietà. La seconda fase verrà determinata e comunicata prima dell’inizio del campionato.

La Serie D maschile e la Serie D femminile sono al momento congelate in attesa di nuovo decreto ministeriale che consenta alla Fipav di organizzare il campionato o di eventuali soluzioni alternative emanate dalla Fipav centrale. La partenza verrà programmata tenendo conto della possibilità delle società partecipanti di potersi allenare.

I calendari in essere di tutti i campionati vengono annullati e verranno riformulati i nuovi nel più breve tempo possibile.