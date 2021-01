Osiglia, guasto alle linee telefoniche: impossibile chiamare con il “fisso”

Osiglia. Guasto alle linee telefoniche fisse nel Comune di Osiglia. A comunicarlo è l’amministrazione in una nota pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale.

“I telefoni fissi del nostro Comune, come tutti quelli di Osiglia non sono funzionanti – precisano – Stiamo seguendo la situazione, abbiamo avvisato la Prefettura e fatto la comunicazione del guasto direttamente al responsabile di zona in quanto il 187 risultava inattivo”.

A causa del guasto, per le comunicazioni con il Comune è possibile inviare una mail al seguente indirizzo protocollo@comune.osiglia.sv.it nel quale inserire il proprio numero di telefono per essere ricontattati.