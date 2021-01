Open Day alla Scuola Primaria di Stellanello: offerta formativa, spazi e organizzazione

Stellanello. La scuola primaria statale “Francesco Bruno” di Stellanello presenta la propria offerta formativa, l’organizzazione e i suoi spazi.

La scuola fa parte dell’Istituto Comprensivo Andora/Laigueglia ed è situata nel Comune di Stellanello. L’edificio scolastico viene presentato come “molto ampio, dotato di quattro aule (con L.I.M. nella 5^) ospitanti le classi, un’aula informatica, la palestra, la mensa, l’aula video con L.I.M. (gli ultimi tre locali sono stati costruiti recentemente), un grande cortile esterno. Al piano superiore, sempre nella parte nuova, inoltre, è stata allestita la biblioteca”.

L’orario delle lezioni è il seguente:

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30/8:35 alle ore 12:30/12:35

Martedì e giovedì dalle ore 8:30/8:35 alle ore 16:30/16:35 (mensa dalle ore 12:30 alle ore 13:30)

Totale settimanale: 26 ore di lezione + 2 ore di mensa = 28 ore

L’orario prevede entrate ed uscite scaglionate in osservanza della normativa anti-Covid 19. Inoltre, è attenzione del personale assicurare che i due gruppi di alunni vengono mantenuti il più distanziati possibile.

Nel plesso scolastico sono presenti due docenti curricolari, un docente con orario parziale docente di sostegno secondo le necessità ore di religione cattolica con insegnante specializzata su tutte le classi – attività alternativa.

Gli alunni vengono suddivisi in due pluriclassi 1^ e 2^ / 3^, 4^ e 5^. “Il plesso di Stellanello è iscritto al movimento delle Piccole Scuole e partecipa a numerosi progetti attivati annualmente anche in continuità verticale, in collaborazione con scuole, enti e associazioni presenti sul territorio” fanno sapere dall’istituto.

“Fino allo scorso anno scolastico venivano realizzati i progetti di psicomotricità con esperto esterno, lingua inglese e lingua francese con esperti esterni madrelingua, musica ed educazione motoria, sempre con l’apporto professionale di esperti – specificano – Era anche stato coltivato un appezzamento di terreno, messo a disposizione gratuitamente, al fine di avere un orto scolastico del quale tutti, alunni e non, si prendessero cura. Si intende ripristinarlo quanto prima, come del resto tutti i progetti elencati non appena la situazione sanitaria lo permetterà”.

Gli alunni vengono impegnati quotidianamente in attività di laboratorio, riguardanti le diverse discipline, in un’ottica di collaborazione, costruzione delle competenze, rispetto degli altri e dell’ambiente nel quale si trovano, vivendo concretamente esperienze di crescita e sviluppo personali.

Dall’istituto fanno sapere che “si è consolidata negli anni la partecipazione a concorsi nazionali, su diversi argomenti che prevedono l’effettiva messa in campo delle idee delle bambine e dei bambini, dalla progettazione iniziale per giungere alla realizzazione del ‘prodotto’ finale richiesto”.

Per concludere, “anche le giornate mondiali, come quella dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, della memoria, dell’acqua, della Terra, della gentilezza, sono oggetto di riflessione collettiva e di produzione di elaborati assai significativi” affermano dalla scuola primaria Francesco Bruno.