Nuovo carcere in Valbormida, a febbraio il primo sopralluogo nelle aree: ecco le date

Valbormida. Fissato il sopralluogo delle aree destinate alla costruzione del nuovo carcere in provincia di Savona, che si sarebbe dovuto svolgere entro il 15 gennaio, ma è stato rinviato ad inizio del prossimo mese. Nello specifico il 3 febbraio a Cengio e il giorno successivo a Cairo Montenotte.

“Aspettiamo fiduciosi e con apprensione queste visite per vedere cosa succederà” dichiara il sindaco di Cengio Francesco Dotta, che ai tecnici del ministero della Giustizia proporrà quattro aree: il sito dell’ex Acna, Pianrocchetta, l’area Castellaro e i Vignali. A Cairo, invece, sarà preso in esame solo un terreno, nella zona del Tecchio di ben 100 mq (il doppio di quelli richiesti) e appartenente a 5 proprietari.

Il sopralluogo sarà un passo importante per comprendere se le proposte dei due Comuni rispettano i requisiti e, in caso positivo, decidere in quale area iniziare la progettazione. Ma come sottolineato dagli stessi sindaci pochi giorni fa, la priorità è che parta l’iter formale per rendere ufficiale la nuova costruzione. A tal proposito, Lambertini avverte: “Porteremo il tema in Consiglio comunale, abbiamo proposto anche agli altri comuni di fare lo stesso”