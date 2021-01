Savona. In cinque anni la provincia di Savona ha subito un calo del 3.5% dei residenti, passando dai 282.943 abitanti del 2014 ai 272.977 del 2019. A conti fatti si tratta di quasi 10 mila residenti in meno.

A presentarlo il comitato “Amici del San Paolo” di Savona che sottolinea: “La situazione è mutata pesantemente. Ogni depressione demografica è foriera di regressione economica, povertà, involuzione culturale. Meno tasse, meno servizi. Anche i servizi sanitari dovranno essere riprogrammati e calibrati tenendo conto di questa tendenza”.

A rappresentare un valore ancor più netto Albenga e la zona del finalese che contano una discesa dei residenti pari al 5.4% della popolazione, ovvero 6.407 persone in meno.

“Il 2016 fu l’anno della presentazione del libro bianco della Regione Liguria – riflettono dal comitato – Da quello e dalle disposizioni della legge Balduzzi sono derivate le indicazioni regionali sull’assetto degli ospedali liguri. Una riflessione in questi giorni è stata fatta sull’accoglienza dei nati in Liguria aldilà dell’etnia. Se non si riconoscerà subito da parte della comunità l’appartenenza piena dei nuovi venuti sul nostro territorio e non ne cureremo l’educazione e la scolarità, quale futuro ci riserverà una integrazione fallace?”