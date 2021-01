“Negazionisti e giustificazionisti delle foibe”, Quaglieni (Centro Pannunzio): “Attacco alla realtà storica”

Liguria. Lunedì 18 gennaio alle ore 21 in diretta sulla pagina facebook del “Centro Pannunzio” il direttore dell’associazione no-profit Pier Franco Quaglieni affronterà il tema dei “nuovi negazionisti e giustificazionisti delle foibe”.

Secondo lo storico professore direttore del centro, sarebbe in atto un tentativo di delegittimare la ricorrenza del 10 febbraio, il Giorno del ricordo: “È in corso un attacco violento alla drammatica realtà storica, che gronda di sangue ed è costellata di morti delle foibe – ha detto Quaglieni -, in nome di interessi ideologici, condannati dalla storia”.

“Il Centro Pannunzio – conclude il professore – “insorge contro le mistificazioni di parte che offendono la verità e vogliono ricacciare indietro ad un clima da guerra civile”.