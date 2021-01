Minacce a Toti, la catena di solidarietà: “Gesto inaccettabile”

Liguria. Dopo le minacce rivolte al presidente della Regione Giovanni Toti che hanno preso forma in una lettera anonima, si è formato un nutrito coro a sostegno del governatore.

“La nostra solidarietà al presidente Giovanni Toti. L’intimidazione, ne siamo certi, non fermerà il lavoro della Regione Liguria al fianco dei commercianti e delle categorie esposte alle scelte del Governo senza riceverne i sostegni necessari” hanno scritto in una nota i deputati Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco di Forza Italia.

“Esprimo tutta la mia solidarietà al presidente Giovanni Toti per le minacce inaccettabili di cui è stato destinatario – afferma l’onorevole Manuela Gagliardi, parlamentare di Cambiamo, il partito guidato dal presidente della Liguria Toti – Il clima di tensione sociale che si sta instaurando a causa della situazione economica rischia di diventare insostenibile”.

L’intero gruppo di Cambiamo si unisce alla catena di solidarietà: “Sono state evocate addirittura le bombe relativamente alla mancata apertura di bar e ristoranti nei giorni delle festività natalizie, misure sulle quali, peraltro, il presidente Toti e tutta l’amministrazione regionale non hanno avuto alcun potere, essendo stata una decisione presa in totale autonomia dal Governo centrale – commentano dal gruppo politico – Speravamo di iniziare questo 2021 con un altro passo. E invece l’anno si è aperto così, con le polemiche al benvenuto al mondo della prima nata a Genova e con le minacce di violenza scritte in forma anonima”.

Il consigliere Angelo Vaccarezza etichetta la lettera come un”inaccettabile ed inqualificabile gesto”. “Mi auguro che il colpevole venga identificato al più presto e paghi le conseguenze del suo essere infame e vigliacco. Perché questo sei. Un essere vivente ma senza cervello, valore, valori” aggiunge Vaccarezza.

“Il clima di tensione sociale che si sta instaurando a causa della situazione economica non può essere una giustificazione. Anche se appare sempre più impellente un’azione più concreta e tempestiva di sostegno del tessuto imprenditoriale. La maggioranza e il governo si diano una mossa, non bastano sussidi, serve un progetto concreto di rilancio ed una contestuale campagna vaccinale capillare per fare ripartire le attività e l’economia” conclude il consigliere Vaccarezza.

“Rinnoviamo l’invito ad abbassare i toni e a mantenere anche la più aspra polemica politica nel solco del reciproco rispetto” concludono da Cambiamo.

Vicinanza anche dalla Lega, con le parole del deputato Edoardo Rixi, commissario della Lega in Liguria, che commenta: “Solidarietà della Lega al presidente Toti per la lettera vile che ha ricevuto. Ci auguriamo che i responsabili vengano individuati presto. Chi usa intimidazioni e minacce prova a tenere sotto scacco la Regione, ma non ci riusciranno. Il clima è avvelenato da scelte contraddittorie di un Governo di dilettanti”.

“Massima vicinanza e solidarietà al presidente della giunta regionale Giovanni Toti per la vile lettera minatoria anonima che ha ricevuto nei giorni scorsi. Il clima in Liguria, come in altre regioni del Paese, è avvelenato anche per le decisioni contraddittorie e le scelte confuse fatte da un Governo di dilettanti a Roma – dichiarano unitamente gli assessori e i consiglieri regionali della Lega Tuttavia, ciò non può neanche lontanamente giustificare le minacce, l’odio e la violenza, che vanno sempre condannati da tutti, senza se e senza ma. Ci auguriamo che i responsabili di questo grave atto intimidatorio siano identificati al più presto dalla polizia”.

Il presidente di Liguria Popolare Andrea Costa esprime così la propria solidarietà al presidente: “Il clima di tensione sociale che si è creato a causa della situazione economica rischia di diventare insostenibile. La violenza sia fisica che verbale non può trovare alcune giustificazione e mi auguro che il responsabile di questo gesto vile sia identificato al più presto. Al presidente Toti la solidarietà mia e di tutto il movimento l’intimidazione non fermerà il lavoro che l’amministrazione ligure sta portando avanti nell’interesse di tutta la comunità”.

“Un messaggio violento e delirante, che ricorda i periodi più bui della storia del nostro Paese”. E’ il commento espresso dal gruppo PD regionale, in particolare dal segretario Simone Farello e dal capogruppo Luca Garibaldi, che concludono: “La violenza, fisica e verbale, e le minacce non possono trovare alcuna giustificazione. Confidiamo che le forze dell’ordine facciano piena luce su questa vicenda”.

Il commento dei consiglieri del M5S recita: “Ferma condanna a qualsivoglia minaccia: le lettere minatorie destinate al presidente di Regione di cui riceviamo notizia in queste ore ci ricordano i periodi più bui della storia italiana del secolo scorso. Ferma condanna! Certamente, però, se da certa politica in generale i toni fossero più pacati, forse non si alimenterebbero le farneticazioni di quello che è senza ombra di dubbio uno sparuto numero di persone. Siamo ancora in tempo per far sì che il 2021 parta con un messaggio diverso: di speranza e non di assurde e inutili divisioni; di pace e certamente non di violenza, compresa quelle di parole e pensieri indegni di una società civile”.