Migliori iniziative per la lettura: l’istituto Savona 2 conquista il premio nazionale

Savona. L’istituto comprensivo “Savona 2” vince un premio nazionale per l’impegno professato nel “condividere buone pratiche per la promozione della lettura”. Particolare rilievo è stato dato alle iniziative finalizzate a portare il libro fuori dai contesti tradizionali, a quelle che presentassero un carattere di continuità e di replicabilità, a quelle realizzate attraverso la collaborazione di soggetti diversi attivi sul territorio, alle iniziative in cui, nell’ambito delle diverse attività previste, emergesse la centralità della pratica della lettura.

All’interno delle campagna del Maggio dei Libri 2020, “Scuola di carta” dell’IC Savona 2 di Savona è stata infatti selezionata da un’apposita commissione, fino a vincere il premio Maggio dei Libri

per la categoria Istituti scolastici.

A ciascun vincitore delle prime quattro categorie sarà attribuito un premio in libri, la cerimonia di premiazione si svolgerà nel corso di una prossima partecipazione del Centro per il libro a una fiera nazionale, se sarà possibile nonostante la difficile situazione pandemica, secondo modalità ancora da concordare. La premiazione sarà in presenza o in videoconferenza.