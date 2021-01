Liguria. Ancora molta nuvolosità sulla nostra regione alternata comunque a fasi più soleggiate. Non si esclude qualche precipitazione a levante. Clima abbastanza freddo.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi giovedì 7 gennaio avremo nuvolosità irregolare su tutta la regione e per l’intera giornata con il sole che potrebbe vedersi a tratti come dietro un vetro smerigliato specie a ponente. Non si escludono sporadici rovesci sul settore centro-orientale, nevosi sopra i 700-800 metri, tempo asciutto altrove.

Venti moderati da nord sul settore centro-occidentale della costa, deboli o moderati da sud-est a levante. Mare da molto mosso a mosso per onda lunga da sud-ovest. Temperature pressochè stazionarie o in contenuto aumento le massime a levante: sulla costa minime tra 3 e 5 gradi, massime tra 7 e 12 gradi; all’interno minime tra -8 gradi sulle vette appenniniche e 3 gradi a fondovalle, massime tra -4 e 6 gradi.

Domani, venerdì 8 gennaio, al mattino ancora nubi irregolari con qualche sporadico rovescio a levante, in attenuazione. A ponente schiarite più ampie in estensione a tutta la regione entro il pomeriggio.

Venti deboli o moderati da nord. Mare da mosso a poco mosso. Temperature in lieve calo.

Infine, sabato 9 gennaio ancora nubi irregolari, ma senza precipitazioni degne di nota.

Venti forti da nord e clima freddo.