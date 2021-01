Liguria. Correnti occidentali miti determineranno condizioni di variabilità sulla Liguria fino a venerdì con temperature in aumento. Sabato probabile passaggio di una perturbazione con piogge sparse e neve sulle vette dell’Appennino.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi giovedì 28 gennaio nubi irregolari interesseranno il settore centro-orientale della regione, dal savonese di levante fino allo spezzino. Non si esclude qualche pioviggine in serata su queste aree. Su imperiese e savonese di ponente cielo localmente velato, ma con prevalenza di sole per l’intera giornata.

Venti moderati da sud-est dal savonese verso levante, deboli variabili altrove. Mare da mosso a localmente molto mosso in serata. Temperature in generale aumento: sulla costa minime tra 7 e 11 gradi, massime tra 13 e 16 gradi; all’interno minime tra 0 e 4 gradi, massime tra 6 e 11 gradi.

Venerdì 29 gennaio avremo al mattino ancora nubi irregolari con qualche locale pioviggine sul centro-levante; velature tra imperiese e savonese di ponente. Nel pomeriggio progressiva attenuazione della nuvolosità su tutta la regione con cielo poco nuvoloso/velato ovunque.

Sotto costa venti deboli meridionali, tendenti a ruotare da nord-ovest nel pomeriggio. Al largo forti venti da ovest come da avviso. Mare molto mosso, localmente agitato al largo. Temperature in ulteriore aumento specie nei valori massimi.

Sabato 30 gennaio piogge sparse su tutta la regione specie sul settore centro-orientale, neve sopra i 1000-1200 metri.