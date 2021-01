Liguria. Condizioni di variabilità interesseranno la nostra regione nei prossimi tre giorni in un contesto termico abbastanza freddo.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi sabato 16 gennaio avremo al mattino nubi basse saranno presenti sui versanti padani, specie centro-occidentali, con sconfinamenti a cappello sui crinali dei versanti marittimi. Lungo le coste tempo buono a parte qualche nube sparsa senza conseguenze. Nel pomeriggio generale aumento della nuvolosità da ponente verso levante, senza precipitazioni.

Venti al mattino moderati da nord, in successiva attenuazione e rotazione a sud tra il pomeriggio e la serata con intensità fino a moderata. Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo. Temperature minime in calo, in lieve aumento le massime sul settore centrale costiero, stazionarie altrove: sulla costa minime tra 1 e 4 gradi, massime tra 7 e 12 gradi; all’interno minime tra -8 e 0 gradi, massime tra 3 e 8 gradi.

Domani, domenica 17 gennaio, avremo nuvolosità sparsa su tutta la regione con belle schiarite sull’imperiese. Non si esclude qualche piovasco tra genovese orientale e Tigullio al primo mattino, nevoso sopra i 600-700 metri, ma in veloce attenuazione già in mattinata. Pomeriggio parzialmente nuvoloso senza ulteriori fenomeni e con schiarite più ampie tra imperiese e savonese occidentale.

Venti deboli o moderati da sud-est, in attenuazione e rotazione a nord in serata. Mare generalmente mosso. Temperature minime in aumento, stazionarie le massime.

Lunedì 18 gennaio bella giornata di sole a parte nubi locali senza conseguenze, temperature in leggero aumento nei valori massimi