Liguria. Depressione in allontanamento e anticiclone in rinforzo da ovest. Sulla nostra regione inizio di settimana più assolato ma con clima inizialmente ancora freddo e ventoso. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 11 gennaio, al mattino qualche addensamento basso sui versanti padani, in diradamento. Altrove già in prevalenza sereno o poco nuvoloso. In giornata tempo soleggiato e stabile. Attenzione ai venti che rimangono tra tesi e forti, da nord, specialmente al mattino, con raffiche di burrasca nelle zone più esposte. Mare stirato sotto costa, molto mosso al largo. Le temperature minime sono in lieve calo, le massime stazionarie: saranno comprese tra 2 e 9 gradi sulla costa, tra -10 e 6 nell’interno.

Domani, martedì 12 gennaio, giornata soleggiata su tutta la regione con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Qualche velatura di poco conto in transito nel pomeriggio. Venti ancora tesi da nord, in scaduta. Temperature in ulteriore lieve calo delle minime nei fondovalle interni. In lieve aumento nei valori massimi.

Mercoledì 13 gennaio qualche nube di poco conto in un contesto soleggiato. Ripresa termica e clima meno freddo.