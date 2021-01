Liguria. Sul mediterraneo occidentale tende a rinforzare l’area anticiclonica, con il flusso atlantico che più teso si alza di latitudine. Sulla nostra regione si apre un periodo di correnti nord occidentali, con tempo nel complesso stabile. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: lunedì 25 gennaio 2021

Avvisi: Venti forti settentrionali. Al largo da ovest al mattino. Mare molto mosso od agitato al largo.

Cielo e Fenomeni: Qualche nube al mattino, in particolare sul levante, in rapido allontanamento. Proseguo di giornata soleggiato su tutta la regione.

Venti: Da nord ovest tesi. Al mattino ancora burrascosi da ovest al largo, specie il basso bacino ligure verso Capo Corso, in rotazione da nord ovest ed in parziale indebolimento.

Mari: Mosso sotto costa. Molto mosso al largo.

Temperature: In lieve calo.

Costa: min +5/11°C, max +10/14°C

Interno: min -4/+5°C, max +2/9°C

Previsioni valide per: martedì 26 gennaio 2021

Avvisi: Venti ancora tesi al mattino.

Cielo e Fenomeni: Giornata soleggiata su tutta la regione, con qualche velatura in transito nella seconda parte di giornata.

Venti: Settentrionali tesi.

Mari: Ancora mosso, in scaduta sotto costa.

Temperature: Stazionarie.

Tendenza per: mercoledì 27 gennaio 2021

Velature in transito, più diffuse nella seconda parte di giornata, in un contesto comunque soleggiato.