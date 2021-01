Liguria. Si consolida il campo di alta pressione sui bacini occidentali del Mediterraneo. Tempo stabile e temperature in ripresa in Liguria. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 13 gennaio 2021

Cielo e Fenomeni: tempo stabile e soleggiato; transito di velature al pomeriggio su gran parte della regione.

Venti: a regime di brezza.

Mari: mosso sul centro-ponente, molto mosso a levante per onda lunga da sud-ovest.

Temperature: in aumento.

Costa: min +2/+6°C, max +10/14°C

Interno: min -8/+0°C, max +5/+10°C

Previsioni valide per: giovedì 14 gennaio 2021

Cielo e Fenomeni: sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Dalla sera aumento della nuvolosità a partire da ponente.

Venti: deboli o moderati a rotazione ciclonica.

Mari: da mosso a molto mosso per onda lunga da sud-ovest

Temperature: stazionarie o in leggero aumento.

Tendenza per: venerdì 15 gennaio 2021

Nuvoloso o molto nuvoloso quasi ovunque. Non si escludono deboli piovaschi (evoluzione da confermare in dettaglio).